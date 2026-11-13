Укренерго анонсувало графіки відключення світла на 14 листопада

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У суботу, 14 листопада, у частині українських областей цілодобово запровадять графіки відключення світла через пошкодження енергосистеми внаслідок атак російських терористів.



Обмеження 14 листопада торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів.

За інформацією Укренерго, графіки діятимуть у таких форматах:

для промисловості запроваджено графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.

Енергетики працюють цілодобово, аби відновити пошкоджене обладнання та мережі якомога швидше. Громадян закликають перевіряти актуальні графіки відключень безпосередньо на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу, сказанно у повідомленні Укренерго.

Нагадаємо, що лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. Про це повідомляє компанія на своїх інформаційних ресурсах.

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