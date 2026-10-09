Укренерго попередило про відключення світла 10 жовтня

У суботу, 10 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж усієї доби, а для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення. Причина — наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об’єкти.

У суботу, 10 жовтня, в Україні застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Такі заходи потрібні через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Обмеження діятимуть у частині регіонів країни.

Коли вимикатимуть світло 10 жовтня

За інформацією «Укренерго», графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу діятимуть із 00:00 до 23:59. Крім того, з 06:00 до 23:59 запровадять графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Їхній обсяг становитиме від однієї до двох черг.

Водночас конкретний час, коли світла не буде за тією чи іншою адресою, залежить від регіону. Тому жителям варто перевіряти графіки на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу — обленерго.

Чи можуть змінити графіки

В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Якщо стан енергосистеми зміниться, обмеження також можуть скоригувати. Тому споживачам радять стежити за оновленнями від свого обленерго. Саме там можна перевірити актуальний графік для конкретної адреси.

Також енергетики закликають ощадливо користуватися електроенергією, коли світло з’являється за графіком. «Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!» — наголосили в «Укренерго».Про це повідомили в «Укренерго».

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