Укренерго попередило про відключення світла 28 жовтня

У середу, 28 жовтня, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запровадять із 06:00 до кінця доби. Причина — наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

За даними компанії, 28 жовтня графіки діятимуть із 06:00 до 23:59. Відключення стосуватимуться всіх категорій споживачів у тих областях, де їх запровадять. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги. Це означає, що кількість груп споживачів, які одночасно залишатимуться без електроенергії, залежатиме від ситуації в конкретному регіоні.

Для промислових підприємств у цей самий час діятимуть графіки обмеження потужності. Вони передбачають зменшення споживання електроенергії, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Чому запроваджують обмеження

Причиною відключень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження енергооб’єктів система працює в умовах обмежених можливостей, тому споживання електроенергії доводиться регулювати.

В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися. Якщо стан енергосистеми погіршиться або виникне потреба перерозподілити навантаження, фактичний час відключень може відрізнятися від запланованого. Тому споживачам радять стежити за повідомленнями своїх обленерго. Саме регіональні оператори публікують графіки для конкретних адрес і повідомляють про зміни.

Українців закликали економити електроенергію

В «Укренерго» також звернулися до споживачів із проханням ощадливо користуватися електрикою, особливо в ті години, коли вона з’являється за графіком. «Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо», — наголосили в компанії.

Це допоможе зменшити навантаження на мережу та раціональніше використовувати доступну електроенергію. Де перевірити графік: актуальну інформацію про відключення за конкретною адресою потрібно шукати на офіційних сторінках обленерго свого регіону. Загальний графік від «Укренерго» не визначає точний час вимкнення світла в кожному будинку. Про заплановані обмеження повідомили в «Укренерго».

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичному та нафтогазовому секторах України, передусім у прифронтових і прикордонних регіонах. 26 жовтня зафіксовано нові відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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