Укренерго попередило про відключенння в деяких регіонах 15 жовтня
Завтра, 15 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Діятимуть відключення наступним чином:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги)
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це пише Укренерго.
Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.
Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.