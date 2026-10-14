Укренерго попередило про відключенння в деяких регіонах 15 жовтня

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Завтра, 15 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Діятимуть відключення наступним чином:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги)

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це пише Укренерго.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

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