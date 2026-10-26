Укренерго встановило графіки відключення світла на 27 жовтня

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У вівторок, 27 жовтня, в частині областей України застосовуватимуться вимушені обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

З 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі від 1.5 до 2.5 черг.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від обстрілів, та закликали стежити за оновленнями на офіційних ресурсах операторів систем розподілу й ощадливо споживати електроенергію під час її наявності.

Джерело: НЕК «Укренерго».

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичному та нафтогазовому секторах України, передусім у прифронтових і прикордонних регіонах. 26 жовтня зафіксовано нові відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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