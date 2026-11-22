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Станом на вечір 22 листопада через складну ситуацію в енергосистемі наразі аварійні відключення електроенергії застосовуються одразу у п’яти областях — Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській. Російські війська вчергове атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, унаслідок чого пошкоджено обладнання, що вплинуло на стабільність електропостачання в регіоні.

Аварійно-відновлювальні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків обстрілу на Дніпропетровщині одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Водночас на Одещині енергетики в цілодобовому режимі продовжують відновлення магістральних електромереж, які зазнали значних руйнувань унаслідок попередніх російських атак. Ремонтні роботи потребують складних технічних рішень і значних зусиль, щоб якнайшвидше відновити стабільну передачу електроенергії до Одеси та прилеглих районів.

Джерело: НЕК «Укренерго».

У неділю, 22 листопада 2026 року, у Дніпрі, а також у Дніпровському, Самарівському та Кам’янському районах Дніпропетровської області ввели в дію екстрені відключення електроенергії.

У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).

Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.

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