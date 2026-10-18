Укренерго запровадило графіки відключень на 19 жовтня

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Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про вимушене застосування заходів обмеження споживання електроенергії в кількох областях України у понеділок, 19 жовтня.

Заходи триватимуть із 06:00 до 23:59 та охоплюватимуть графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг для всіх інших категорій споживачів.

Головною причиною запровадження вимушених вимкнень стали важкі наслідки масованих російських атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури. Енергетики закликають громадян стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу та споживати електроенергію максимально ощадливо у години її наявності.

Джерело: НЕК Укренерго.

18 жовтня у Бучанському районі Київської області запровадили екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалили за розпорядженням «Укренерго», повідомили в ДТЕК. Під час таких відключень звичайні графіки не діють.

Увечері 17 жовтня в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження діють на частині Київщини.

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