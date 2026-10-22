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Укренерго запровадило графіки відключення світла на 23 жовтня

UA NEWS 22 Жовтня 2026 21:18
Укренерго запровадило графіки відключення світла на 23 жовтня
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Завтра, 23 жовтня, у частині областей України діятимуть вимушені обмеження споживання електроенергії. 

З 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсягу від однієї до двох черг. Причиною запровадження заходів стали наслідки масованих російських атак на об'єкти енергетики.

«Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — наголосили в «Укренерго» та закликали ощадливо споживати електроенергію.

Джерело: НЕК «Укренерго».

Станом на ранок 22 жовтня внаслідок російських обстрілів зафіксували знеструмлення споживачів у шести областях України. У частині регіонів також діють графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до двох черг.

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