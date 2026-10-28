Укренерго запровадило погодинні відключення світла на 29 жовтня

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У четвер, 29 жовтня, у частині областей України діятимуть вимушені заходи обмеження споживання електроенергії внаслідок наслідків масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Згідно з розпорядженням системного оператора, з 06:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

В енергетичній компанії закликають громадян ощадливо використовувати електроенергію в години її наявності та стежити за оновленнями графіків на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Джерело: НЕК «Укренерго».

Конотоп на Сумщині п’ятий день залишається без електроенергії після російських ударів. Частину енергетичного обладнання знищено, а запасів дизельного пального для генераторів може вистачити лише до 29 жовтня. Місту необхідно щонайменше 40 тонн дизеля, щоб підтримувати роботу критично важливих об’єктів.

Станом на 28 жовтня частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях залишається без електроенергії. Причина — бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі та на підприємства.

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