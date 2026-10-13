Укренерго запроваджує графіки відключення світла на 14 жовтня

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У середу, 14 жовтня 2026 року, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Обсяги вимушених обмежень залишаються на рівні попередніх днів.

За інформацією національного оператора НЕК «Укренерго», обмеження діятимуть за таким розкладом:

з 06:00 до 23:59 — графіки обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу;

з 06:00 до 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2 черг.

В енергетичній компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від оперативності відновлювальних робіт та закликали громадян стежити за оновленнями та точними графіками за адресами на офіційних ресурсах регіональних обленерго.

Джерело: пресслужба НЕК «Укренерго».

У Києві замість звичних черг і підчерг відключень електроенергії запровадили індивідуальні графіки для кожної адреси.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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