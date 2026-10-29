Укриття для київських пам’ятників почали знімати через ризик пошкоджень

У Києві частково демонтують захисні конструкції, які встановили на пам’ятниках після початку повномасштабного вторгнення Росії. Під укриттями фахівці виявили плісняву, рослинність та інші ризики, які можуть пошкоджувати монументи. Тепер спеціалісти перевіряють стан пам’яток, щоб визначити, де захист потрібно залишити, змінити або встановити повторно.

Після початку повномасштабного вторгнення в Києві почали захищати пам’ятники від вибухових хвиль та уламків російських ракет і дронів. Для цього на монументах встановлювали спеціальні конструкції та облаштовували укриття. Загалом міські служби разом із волонтерами й благодійниками захистили таким способом 18 пам’ятників. Однак тривале перебування під укриттям може мати й негативні наслідки. Через підвищену вологість, перепади температури та порушення природного повітрообміну матеріали, з яких зроблені монументи, можуть поступово руйнуватися. Зокрема, є ризик появи плісняви та корозії.

Саме тому в Києві почали частково знімати захисні конструкції. Це потрібно, щоб фахівці могли оглянути пам’ятники, оцінити їхній стан і визначити, чи не завдає укриття більше шкоди, ніж користі. «Наразі фахівці оцінюють співвідношення між захисною функцією споруд та потенційними ризиками від їх тривалого впливу, застосовуючи індивідуальний підхід до кожного об'єкта», — зазначили в департаменті.

Що виявили під захисними конструкціями

Під час обстеження фахівці вже зафіксували кілька проблем. Зокрема, на мармуровому монументі княгині Ользі виявили плісняву. Вона утворилася через накопичення вологи під піщаним укриттям. Інша проблема виникла біля пам’ятника Богдану Хмельницькому. Під захисним риштуванням проросли рослини, а їхнє коріння почало руйнувати структуру постаменту.

Крім того, через так званий парниковий ефект під укриттями можуть виникати умови, несприятливі для матеріалів монументів. На бронзових елементах можуть з’являтися висоли та ознаки корозії. Такі зміни здатні пошкоджувати поверхню пам’яток і ускладнювати їхнє подальше збереження. Водночас у КМДА наголошують, що захисні конструкції справді виконують свою функцію. Вони допомагають уберегти монументи від уламків під час російських атак.

Як приклад у департаменті навели пам’ятник Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській. Під час однієї з атак захисне риштування прийняло на себе удар і в такий спосіб уберегло сам монумент від пошкоджень. Отже, проблема не в тому, що захисні споруди не працюють. Вони можуть рятувати пам’ятники від уламків, але за тривалого використання без належного контролю створюють інші ризики. Тому кожну конструкцію потрібно перевіряти окремо.

Чи повернуть захист на пам’ятники

Подальшу долю укриттів визначатимуть індивідуально для кожного монумента. Фахівці враховуватимуть його технічний стан, можливі пошкодження та безпекову ситуацію. Залежно від результатів обстеження конструкції можуть демонтувати, модернізувати або встановити повторно. У КМДА зазначають, що універсального способу захисту культурної спадщини під час війни немає. Необхідно одночасно враховувати загрозу російських обстрілів і ризики, які виникають через тривале перебування пам’яток під щільними матеріалами.

Тобто демонтаж не означає, що місто відмовляється від захисту монументів. Насамперед ідеться про перевірку їхнього стану та пошук рішення, яке допоможе зберегти пам’ятки й водночас не наражатиме їх на додаткові пошкодження.

Як Київ зберігає культурну спадщину під час війни

Окрім фізичного захисту, у столиці використовують цифрові технології для збереження інформації про пам’ятники. Зокрема, фахівці застосовують 3D-сканування, фотограмметрію та детальні обміри. Ці методи дають змогу створити точну цифрову документацію монументів. Якщо пам’ятник буде пошкоджено внаслідок обстрілу, зібрані матеріали допоможуть фахівцям дослідити його попередній стан і використати ці дані під час реставрації або відновлення.

За інформацією КМДА, досвід Києва із захисту культурної спадщини під час регулярних повітряних атак привертає увагу міжнародної професійної спільноти. Наразі головне завдання міста — знайти баланс між захистом пам’ятників від російських атак і збереженням самих монументів. Тому рішення щодо кожного з них ухвалюватимуть після обстеження, а не за єдиним для всіх правилом. Про це повідомив Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

У Татарбунарах Одеської області погруддя російського поета Олександра Пушкіна накрили декоративною металевою конструкцією замість демонтажу. На оприлюднених фото видно, що пам’ятник повністю приховали під металевим куполом із візерунками.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій видало наказ щодо чотирьох пам'яток у місті Кам'янка Черкаської області, що не підлягають занесенню до реєстру об'єктів культурної спадщини. Тепер ці об'єкти офіційно можна демонтувати.

Читай нас у