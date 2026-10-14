Укрнафта у 2026 році спрямує на безпеку майже три млрд гривень

АТ «Укрнафта» у 2026 році спрямує 2,9 млрд грн на захист і безпеку на тлі посилення російських атак на виробничу інфраструктуру та мережу автозаправних комплексів. Компанія також продовжує буріння нових свердловин, модернізує обладнання та розширює використання систем дистанційного моніторингу.

«Близько 2,9 млрд грн цього року спрямовуємо на захист і безпеку: деякі потужності переносимо під землю, будуємо захисні конструкції, формуємо резерв обладнання, посилюємо автономність і альтернативні схеми енергозабезпечення», — зазначив Кукура.

Попри посилення російських атак, компанія продовжує розвивати виробництво. У 2026 році «Укрнафта» планує пробурити та ввести в експлуатацію 15 нових свердловин.

Окремим напрямом роботи залишається співпраця з АТ «Укргазвидобування». За словами Богдана Кукури, цього року компанії спільно реалізували три нові свердловини.

Паралельно «Укрнафта» масштабує використання технологій, які підвищують надійність роботи свердловин і допомагають ефективніше керувати виробничими процесами.

За вісім місяців компанія спустила у свердловини 63 установки електровідцентрових насосів (УЕВН). Загальна кількість таких установок в активному фонді вже становить 226.

Застосування сучасного обладнання дозволяє збільшувати тривалість роботи свердловин між ремонтами. Зокрема, міжремонтний період свердловин із сучасними УЕВН зріс із 214 діб у 2024 році до 410 діб у 2026 році. Для нових систем цей показник сягає 786 діб.

Такі технологічні рішення дають змогу підвищувати стабільність видобутку та скорочувати потребу в частих ремонтних роботах.

«Укрнафта» також розвиває системи дистанційного моніторингу та керування свердловинами. Станом на вересень до таких систем підключили 420 свердловин.

Завдяки цьому фахівці компанії можуть у режимі реального часу відстежувати параметри роботи обладнання, швидше реагувати на зміни та оперативно коригувати режими роботи свердловин.

«Основне завдання — зберегти керованість, модернізувати виробництво та продовжувати розвиток компанії», — наголосив Богдан Кукура.

АТ «Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку вуглеводнів. До її напрямів роботи належать розвідка, видобуток нафти й газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою в Україні мережею автозаправних комплексів UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових і 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України» та Міністерство оборони України. Із 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року «Укрнафта» стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн. Це відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа автозаправних комплексів UKRNAFTA налічує близько 650 АЗК і входить до трійки лідерів українського ринку за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA об’єднано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

Про це заявив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура на полях Newfolk Conference. Про його виступ повідомили у пресрелізі компанії в середу.

Раніше Кабінет міністрів затвердив умови залучення кредиту на 45,75 млн євро від Deutsche Bank AG для «Укрнафти». Кошти спрямують на закупівлю обладнання для нових електростанцій.

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