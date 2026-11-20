Українські ветерани та ветеранки зможуть відправляти посилки до прифронтових областей і з них за 1 гривню. Також «Укрпошта» надаватиме їм знижки на внутрішні та міжнародні відправлення, а ще — на купівлю ліків і товарів для здоров’я. Пільги діятимуть у межах програми «Захист+».

Компанія запроваджує додаткові пільги для ветеранів і учасників бойових дій. Вони зможуть заощаджувати не лише на поштових послугах, а й на придбанні необхідних товарів для здоров’я.

Спеціальні пропозиції доступні через програму «Захист+». Вона дає змогу ветеранам отримувати знижки на певні послуги та покупки. Серед нових можливостей — дешевше відправлення посилок по Україні та за кордон, а також доставка за символічну плату до прифронтових регіонів.

Які знижки отримають ветерани на «Укрпошті»

Для ветеранів і ветеранок передбачили кілька видів пільг:

Відправлення посилок по Україні — знижка 25%. Щомісяця можна скористатися трьома промокодами.

Міжнародні відправлення — знижка 25%. Також доступні три промокоди на місяць.

Посилки до прифронтових областей або з них — 1 гривня. Пільговий тариф діє для відправлень за послугою «Пріоритетний», якщо оформити їх онлайн. Якщо оформлювати посилку безпосередньо у відділенні, вартість становитиме 6 гривень.

Ліки та товари для здоров’я в «Укрпошта.Аптека» — знижка 35%. Скористатися нею можна під час онлайн-покупок, але не більше трьох разів на місяць.

Пільговий тариф у 1 гривню поширюється на відправлення до шести прифронтових областей і з них. Це Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Як отримати знижку

Щоб скористатися пільгами, потрібно мати доступ до застосунку «Захист+». Процедура оформлення складається з кількох кроків:

Авторизуватися в застосунку «Захист+». Згенерувати спеціальний штрихкод. Показати його оператору у відділенні «Укрпошти».

Після цього працівник пошти зможе застосувати відповідну пільгу під час оформлення послуги.

Чому «Укрпошта» змінює роботу відділень

Водночас робота поштової мережі в Україні залишається складною через війну. Особливо це стосується прифронтових районів і населених пунктів, де зберігається загроза російських обстрілів. За даними, наведеними в матеріалі OBOZ.UA, від початку повномасштабного вторгнення до 1 липня 2026 року через безпекові причини припинили роботу або змінили режим обслуговування 1070 поштових об'єктів. Йдеться не лише про повне закриття відділень, а й про зміну графіків та умов роботи.

Омбудсман Дмитро Лубінець наголошує, що безпекові обставини можуть бути об'єктивною причиною для таких рішень. Однак важливо також подбати про людей, які після закриття або зміни режиму роботи відділення можуть втратити доступ до поштових послуг. Потрібно визначити, як вони й надалі зможуть отримувати листи, посилки та інші необхідні послуги.

Які онлайн-послуги вже доступні

Раніше «Укрпошта» розширила можливості свого застосунку «Укрпошта 2.0». Із 29 вересня 2026 року користувачі можуть оплачувати через нього посилки, післяплату та митні платежі за міжнародні відправлення. Також у застосунку можна керувати переадресацією, змінювати дані отримувача та продовжувати термін зберігання посилки. У жовтні компанія пропонувала безкоштовну переадресацію навіть для відправлень, які вже прибули до відділення.

Стандартний безкоштовний термін зберігання посилок при цьому становить сім днів у містах і 14 днів у селах. Нові пільги для ветеранів мають зробити поштові послуги доступнішими, зокрема для тих, хто відправляє посилки до прифронтових областей або отримує звідти відправлення. Про нові умови обслуговування 20 листопада 2026 року повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

16 листопада Укрпошта введе в обіг нову марку «Українське сало» тиражем 540 тисяч примірників. Вона поповнить серію «Національні страви». На марці художниця Наталія Кохаль зобразила сало з часником, зеленою цибулею, хроном і соліннями.

Укрпошта представила новий поштовий випуск до 35-річчя ухвалення законів «Про державний кордон України» та «Про Прикордонні війська України». На марках зобразили українських прикордонників, безпілотники, бронетехніку та роботу з технічним обладнанням. Урочисте погашення відбулося 4 листопада в Києві.

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