Укрпошта випустила марки до 35-річчя державного кордону України

Укрпошта представила новий поштовий випуск до 35-річчя ухвалення законів «Про державний кордон України» та «Про Прикордонні війська України». На марках зобразили українських прикордонників, безпілотники, бронетехніку та роботу з технічним обладнанням. Урочисте погашення відбулося 4 листопада в Києві.

Новий поштовий випуск презентували в межах проєкту «Власна марка». Його присвятили українському державному кордону та військовослужбовцям, які його охороняють. Як повідомили в Укрпошті, загальна протяжність кордонів України становить майже 7 тисяч кілометрів. На марках показали різні напрями роботи прикордонників: військовослужбовців зі зброєю, операторів безпілотників, роботу з технічним обладнанням, бронетехніку та охорону державних рубежів. Кожен сюжет присвячений окремому завданню прикордонної служби.

На художньому конверті зобразили прикордонний стовп із тризубом, військовослужбовців із технічним обладнанням і броньований автомобіль. Для оформлення використали справжні фотографії прикордонників, а дизайн розробили в Державній прикордонній службі України.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський під час презентації нагадав про історичне значення державних кордонів. Він також згадав Конституцію Пилипа Орлика 1710 року, у якій ішлося про непорушність територіальних меж держави. «У Конституції Пилипа Орлика (1710 рік) було написано, що "будь-яка держава стверджується непорушною цілісністю кордонів". Так, сьогодні Україні важко, але в нашій душі та законах кордон України завжди буде 6 992,982 км, і він обов’язково ще повернеться саме до таких цифр. Вітаємо всіх прикордонників зі святом і дякуємо їм за службу», – сказав Смілянський.

Як пройшла презентація

Урочиста церемонія спеціального погашення нових марок відбулася 4 листопада в Головпоштамті. У заході взяли участь Ігор Смілянський та заступник голови Державної прикордонної служби України Сергій Сердюк.

Він наголосив, що державний кордон є не лише територіальною межею, а й символом незалежності та суверенітету країни. За його словами, український кордон формувався разом із незалежною державою і сьогодні залишається одним із рубежів боротьби за її майбутнє. «Державний кордон – це межа суверенітету, символ незалежності, простір відповідальності держави та її народу. І сьогодні ми зібралися, щоб відзначити цю дату погашенням поштової марки. Вона присвячена українському кордону, який народжувався разом із незалежністю, змінювався разом із державою і сьогодні залишається одним із рубежів боротьби за її майбутнє», – зазначив Сердюк. Він також додав, що зараз Україна не лише захищає свої кордони в умовах повномасштабної війни, а й продовжує інтеграцію до європейського безпекового простору.

Де придбати нові марки

В Укрпошті повідомили, що випуск доступний у двох варіантах. Перший – лімітований номерний набір. До нього входять марковий аркуш і конверт формату С6 із маркою та спеціальним погашенням. Цей комплект можуть придбати лише власники філателістичного абонементу «Ексклюзив+».

Другий варіант доступний усім охочим. Це марковий аркуш із 28 марками та художній конверт формату DL. Придбати їх можна в «Укрпошта Постмарк». Крім того, із 4 листопада в «Укрпошта Маркет» продають маркований художній конверт «І на оновленій землі…». На ньому є відбиток спеціального поштового штемпеля «35 років державному кордону України».

Нагадаємо, 4 листопада виповнилося 35 років від дня ухвалення Верховною Радою законів «Про Державний кордон України» та «Про прикордонні війська України». Саме ці документи заклали правову основу для формування та захисту державних рубежів незалежної України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Укрпошти.

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