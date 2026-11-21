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В Україні до Дня захисту дітей презентували спеціальний поштовий випуск під назвою «Із сумом у серці. З Україною в душі», присвячений українським дітям, яких викрала Росія.

У компанії пояснили, що новий поштовий набір розповідає про дітей, яких примусово розлучили з рідними домівками, однак не змогли позбавити зв’язку з Україною.

«Поштовий випуск – про українських дітей, яких примусово вирвали з рідного дому, але не змогли позбавити зв'язку з Батьківщиною. Це розповідь про дитинство, яке мало бути безтурботним, але натомість стало сповненим небезпеки й болю, а також надії на повернення.

Новою поштовою маркою Україна говорить до всього світу: "Ми пам'ятаємо! Ми шукаємо! Ми боремося за повернення кожної української дитини додому!"» – розповіли в компанії.

До поштового набору увійшли аркуш із чотирма марками та конверт. Автором зображень став український художник Кость Лавро.

Тираж спеціального поштового випуску становить 360 тисяч примірників.

Про це повідомили в «Укрпошті».

Нагадаємо, українські ветерани та ветеранки зможуть відправляти посилки до прифронтових областей і з них за 1 гривню. Також «Укрпошта» надаватиме їм знижки на внутрішні та міжнародні відправлення, а ще — на купівлю ліків і товарів для здоров’я. Пільги діятимуть у межах програми «Захист+».

16 листопада Укрпошта введе в обіг нову марку «Українське сало» тиражем 540 тисяч примірників. Вона поповнить серію «Національні страви». На марці художниця Наталія Кохаль зобразила сало з часником, зеленою цибулею, хроном і соліннями.

Укрпошта представила новий поштовий випуск до 35-річчя ухвалення законів «Про державний кордон України» та «Про Прикордонні війська України». На марках зобразили українських прикордонників, безпілотники, бронетехніку та роботу з технічним обладнанням. Урочисте погашення відбулося 4 листопада в Києві.

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