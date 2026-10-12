Укрпошта випустила марку із зображенням Архангела Гавриїла — покровителя воєнної розвідки України

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12 жовтня, у День військового капелана, Укрпошта презентувала новий поштовий випуск із зображенням Архангела Гавриїла — небесного покровителя воєнної розвідки України. До випуску увійшли аркуш із вісьмома марками та художній конверт.

На марці відтворили офіційну ікону Архангела Гавриїла Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також текст головної молитви розвідника.

Ікону створили Сергій Герасименко та Оксана Самсон у стилі українського бароко XVIII століття.

У центрі композиції Архангел Гавриїл зображений у поясному фронтальному ракурсі, в обладунках римського воїна. У правій руці він тримає білу лілею — символ Богородиці, а на лівій сидить сова, один із символів воєнної розвідки, що уособлює мудрість. На обладунках архангела також зображена емблема ГУР.

У червні 2025 року рішення обрати Архангела Гавриїла небесним покровителем воєнної розвідки підтримали начальник ГУР Кирило Буданов і митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Придбати поштовий випуск можна в поштовому маркеті Укрпошти, філателістичних крамницях Києва та через сервіс «Власна марка».

Погашення марки відбулося 12 жовтня на території Києво-Печерської лаври спеціальним штемпелем «День військового капелана». Його розробив Костянтин Лапушен. Протягом дня погасити марки також можна на Головпоштамті в Києві.

Під час церемонії представник ГУР МО України Андрій Юсов наголосив на важливості закріплення традиції вшанування небесного покровителя воєнної розвідки.

«Це нова традиція. Воєнні розвідки всього світу мають свої символи, українська також. Але мало хто, а може й жодна не має небесного покровителя. Тепер у ГУР він вже є. Ми викарбовуємо цю традицію і в мистецтві, символах, зокрема у марці», — заявив Андрій Юсов.

У заході взяли участь архієпископ Вишгородський Агапіт і представники військового капеланства. Під час церемонії відзначили роль капеланів у підтримці українських військових. Вони допомагають захисникам зберігати духовну стійкість і підтримують їх як на передовій, так і в повсякденному житті.

Начальник капеланської служби ГУР Костянтин Холодов наголосив, що головне завдання військового капелана — допомагати військовим зберігати людяність навіть у найскладніших обставинах.

«Гаслом служби військового капеланства ГУР є: насторожі людяності. Найважче у цьому жорстокому світі не дати людині перетворитися на звіра, зберегти у ній людяність. У цьому й полягає головне завдання військового капелана», — сказав Костянтин Холодов.

Ікону Архангела Гавриїла, яка стала основою зображення для поштової марки, передали в дар музею Києво-Печерської лаври.

АТ «Укрпошта» 30 вересня ухвалила рішення не переглядати тарифи на доставку посилок до кінця 2026 року. Таким чином оператор робить клієнтам святковий подарунок, оскільки на четвертий квартал припадає пік покупок.

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