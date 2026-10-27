Укрпошта за три роки скоротила мережу майже 28% відділень, — Лубінець

За три роки мережа «Укрпошти» скоротилася з 10 тисяч до 7211 відділень, а кількість листонош — майже вдвічі. Водночас компанія не веде окремого обліку населених пунктів, де стаціонарні відділення замінили пересувними або поштові послуги взагалі недоступні.

За його даними, у 2023–2024 роках кількість листонош в Україні зменшилася з 12 505 до 6658 осіб. Крім того, у 2024–2025 роках близько 28% поштової мережі становили пересувні відділення.

Дмитро Лубінець зазначив, що отримує звернення громадян через закриття стаціонарних відділень «Укрпошти» та проблеми з роботою пересувної пошти.

Найбільше занепокоєння викликають труднощі з доступом до необхідних послуг, зокрема отриманням пенсій, оплатою комунальних платежів та іншими поштовими сервісами.

Під час моніторингу Офіс омбудсмана встановив, що «Укрпошта» не веде окремого обліку населених пунктів, де стаціонарні відділення замінили пересувними, а також тих, де поштове обслуговування повністю відсутнє.

«Тобто ми не можемо повністю оцінити, де пересувна пошта справді вирішує проблему, а де люди ризикують залишитися без послуг», — наголосив Лубінець.

За словами омбудсмана, на функціонування поштової інфраструктури суттєво впливає російська агресія.

Від початку повномасштабного вторгнення до 1 липня 2026 року через безпекові чинники 1070 поштових об’єктів припинили роботу або змінили режим обслуговування.

Водночас Дмитро Лубінець наголосив, що закриття стаціонарного відділення не повинно позбавляти людей можливості отримувати необхідні послуги.

За результатами моніторингу Дмитро Лубінець надав «Укрпошті» рекомендації щодо вдосконалення обліку населених пунктів і контролю за роботою пересувних відділень.

«Недостатньо просто закрити відділення й замінити його пересувним. Потрібно переконатися, що люди справді можуть отримати те, за чим раніше приходили на пошту», — підкреслив омбудсман.

Таким чином, Офіс омбудсмана наголошує на необхідності не лише змінювати формат роботи поштової мережі, а й перевіряти, чи зберігають мешканці населених пунктів реальний доступ до пенсійних, комунальних та інших важливих послуг.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, «Укрпошта» 21 жовтня оголосила про запуск нового маркетплейсу «Укрпошта Маркет», створеного спільно з українською торговельною платформою Kasta. На сервісі доступні понад 10 млн товарів, а доставку замовлень обіцяють здійснювати безкоштовно по всій Україні незалежно від суми покупки.

Для отримання посилки достатньо коду з SMS — встановлювати застосунок на смартфон не потрібно. Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях Укрпошти та доступні за їхнім графіком роботи. Знайти найближче відділення можна накарті Укрпошти. Щоб зробити отримання посилок ще зручнішим, компанія запустила онлайн-оплату в мобільному застосунку«Укрпошта 2.0».

Паралельно Укрпошта розвиває мережу зовнішніх поштоматів, доступ до яких не залежить від графіка роботи відділень. До кінця року компанія планує розширити цю мережу до 1000 пристроїв.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти.

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