Укрпошта запустила маркетплейс із понад 10 млн товарів і безкоштовною доставкою

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«Укрпошта» 21 жовтня оголосила про запуск нового маркетплейсу «Укрпошта Маркет», створеного спільно з українською торговельною платформою Kasta. На сервісі доступні понад 10 млн товарів, а доставку замовлень обіцяють здійснювати безкоштовно по всій Україні незалежно від суми покупки.

За інформацією поштового оператора, безкоштовна доставка поширюватиметься навіть на замовлення з недорогими товарами.

В «Укрпошті» навели приклад покупки упаковки перцю за 21 грн, яку обіцяють доставити без додаткової плати.

Новий сервіс запустили у партнерстві з компанією Kasta. Як зазначили в «Укрпошті», партнери об’єднали свої можливості для створення платформи онлайн-торгівлі.

У компанії пояснили, що одна з головних цілей проєкту — зробити товари доступнішими для жителів різних населених пунктів України. Це особливо актуально для місцевостей, де звичайні магазини можуть тимчасово припиняти роботу через повітряні тривоги або інші обставини.

Водночас в «Укрпошті» не розглядають новий сервіс винятково як конкурента чинним маркетплейсам. Основними конкурентами платформи компанія вважає традиційні магазини поблизу покупців.

В «Укрпошті» заявили, що сервіс орієнтований на різні вікові групи — від молоді до людей старшого віку, які користуються цифровими технологіями.

Однією з ключових особливостей платформи є відсутність мінімальної суми замовлення для отримання безкоштовної доставки. Такий підхід, за задумом компанії, має зацікавити покупців, яким потрібно придбати лише один або кілька товарів, а не робити велике замовлення заради безкоштовного перевезення.

У компанії також нагадали про власний досвід роздрібної торгівлі. За даними «Укрпошти», обсяг продажів товарів через її торговельну мережу вже перевищив 1 млрд грн. Крім того, поштовий оператор продає поштові марки онлайн, зокрема покупцям за кордоном.

В «Укрпошті» заперечили використання державних субсидій для фінансування нового маркетплейсу. За твердженням компанії, проєкт працює на ринкових засадах.

Як приклади подібних моделей у компанії навели Amazon Prime, а також маркетплейси поштових операторів Бразилії, Франції та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Доступ до нового маркетплейсу передбачений через мобільний застосунок «Укрпошта 2.0». Щоб скористатися сервісом, користувачам потрібно встановити застосунок або оновити його до актуальної версії.

У компанії також повідомили про плани залучити до платформи два мільйони клієнтів. Водночас конкретних термінів досягнення цієї мети не назвали.

Отже, новий сервіс має поєднати широкий асортимент товарів із безкоштовною доставкою без мінімальної суми покупки. В «Укрпошті» розраховують, що це допоможе залучити покупців із різних регіонів України, зокрема тих, кому складно дістатися до звичайних магазинів.

Про це повідомляється в заяві компанії.

Раніше «Укрпошта» вирішила розширити мережу внутрішніх поштоматів понад заплановані раніше обсяги. Після встановлення 601 пристрою компанія вирішила додати нові поштомати та збільшити кількість комірок у вже наявних через зростання попиту на самостійне отримання посилок. До 1 листопада планують встановити ще 32 пристрої, а в 38 відділеннях — додаткові модулі з комірками.

Для отримання посилки достатньо коду з SMS — встановлювати застосунок на смартфон не потрібно. Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях Укрпошти та доступні за їхнім графіком роботи. Знайти найближче відділення можна накарті Укрпошти. Щоб зробити отримання посилок ще зручнішим, компанія запустила онлайн-оплату в мобільному застосунку«Укрпошта 2.0».

Паралельно Укрпошта розвиває мережу зовнішніх поштоматів, доступ до яких не залежить від графіка роботи відділень. До кінця року компанія планує розширити цю мережу до 1000 пристроїв.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти.

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