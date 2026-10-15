Укрпошта збільшує кількість поштоматів, щоб клієнти менше чекали в чергах

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«Укрпошта» вирішила розширити мережу внутрішніх поштоматів понад заплановані раніше обсяги. Після встановлення 601 пристрою компанія вирішила додати нові поштомати та збільшити кількість комірок у вже наявних через зростання попиту на самостійне отримання посилок. До 1 листопада планують встановити ще 32 пристрої, а в 38 відділеннях — додаткові модулі з комірками.

Щоб забрати посилку, клієнту достатньо зайти у відділення, ввести SMS-код і отримати відправлення без очікування в черзі до оператора. Саме так працюють внутрішні поштомати «Укрпошти», які встановлюють у відділеннях із найбільшим потоком відвідувачів. За їхньою допомогою можна самостійно забирати посилки, за які вже сплачено.

Майже 8 із 10 відправлень клієнти вже отримують самостійно. Це свідчить про попит на швидке отримання посилок без участі оператора та пояснює рішення компанії продовжити розширення мережі.

Укрпошта збільшуватиме не лише кількість поштоматів, а й місткість уже встановлених пристроїв. Наприклад, поштомат на 33 комірки після встановлення додаткового модуля матиме 67. Це дозволить видавати більше посилок без встановлення окремого пристрою та зменшить навантаження на операторів відділень.

Мережа розвивалася поетапно — від перших пристроїв у Києві до сотень поштоматів у різних регіонах України. Найбільше їх сьогодні працює в Київському регіоні — 159, Львівському — 68, Дніпропетровському — 67, Одеському — 42 та Харківському — 40.

Швидкість отримання посилки особливо важлива під час війни. Самостійна видача дозволяє скоротити час перебування клієнтів у відділенні, що має особливе значення в умовах повітряних тривог та інших безпекових загроз.

Для отримання посилки достатньо коду з SMS — встановлювати застосунок на смартфон не потрібно. Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях Укрпошти та доступні за їхнім графіком роботи. Знайти найближче відділення можна на карті Укрпошти. Щоб зробити отримання посилок ще зручнішим, компанія запустила онлайн-оплату в мобільному застосунку «Укрпошта 2.0».

Паралельно Укрпошта розвиває мережу зовнішніх поштоматів, доступ до яких не залежить від графіка роботи відділень. До кінця року компанія планує розширити цю мережу до 1000 пристроїв.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти.

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