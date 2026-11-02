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Укрзалізниця отримала шість нових українських вагонів для маршруту Харків — Перемишль

UA NEWS 02 Листопада 2026 19:42
Укрзалізниця отримала шість нових українських вагонів для маршруту Харків — Перемишль
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АТ «Укрзалізниця» поповнила свій парк шістьма новими пасажирськими вагонами українського виробництва, які курсуватимуть у складі поїзда за маршрутом Харків — Перемишль. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Нові вагони обладнані потужними акумуляторними батареями, що здатні тривалий час забезпечувати функціонування систем освітлення, кондиціонування та іншої автономної інфраструктури у випадку виникнення знеструмлень. Від початку 2026 року за кошти державного бюджету залізничний перевізник отримав загалом 44 нові пасажирські вагони, а до кінця року очікується поставка ще 16 одиниць.

Джерело: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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