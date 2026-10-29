Укрзалізниця перегляне протоколи безпеки після удару по вокзалу в Дніпрі

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АТ «Укрзалізниця» планує детально переглянути власні протоколи безпеки після влучання російського безпілотника в перон залізничного вокзалу у Дніпрі. Метою перевірки є визначення заходів для прискорення реагування на загрози під час повітряних тривог та забезпечення обов'язкового переміщення пасажирів у безпечні місця.

У компанії зазначили, що до моменту удару на вокзалі та станції задіяли інформування про тривогу, а при наближенні БпЛА додатково повідомили про підвищену небезпеку. В електропоїзді, який прямував до Запоріжжя, оголосили евакуацію за 10 хвилин до удару. Помічник машиніста обійшов кожен вагон, закликаючи залишити платформу та відійти щонайменше на 200 метрів. Локомотивна бригада завчасно евакуювалася.

Попри вжиті заходи, чимало людей у момент влучання перебували поруч із поїздом, що призвело до значної кількості загиблих і поранених. Перевізник закликав пасажирів відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Джерело: пресслужба АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, окупанти 29 жовтня атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули 14 цивільних, ще понад 10 отримали поранення, багато з них у важкому стані.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.

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