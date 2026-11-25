Пасажири не можуть придбати квитки на низку поїздів, запланованих до відправлення з 13 грудня. Зокрема, користувачі соціальних мереж повідомляють про відсутність квитків на окремі рейси та скаржаться на обмежену кількість доступних поїздів.

У компанії пояснили, що продаж квитків на 13 грудня та наступні дати відкриватиметься поступово протягом цього й наступного тижня. Причина - оновлення графіка руху низки поїздів у межах переходу на розклад 2026-2027 років, який починає діяти саме 13 грудня.

Після завершення необхідних коригувань графіка квитки поступово з'являтимуться у продажу. Тож їхня відсутність зараз не обов'язково означає скасування рейсів.

За скільки днів відкривають продаж квитків

За інформацією на офіційному сайті "Укрзалізниці", під час воєнного стану квитки на більшість поїздів відкривають у продаж за 20 діб до відправлення о 8:00.

Для поїздів до Польщі та у зворотному напрямку продаж починається за 20 діб о 9:00.

Водночас іноді продаж можуть тимчасово закривати через коригування графіка руху. Крім того, через повномасштабне вторгнення Росії залізничники змушені оперативно ухвалювати рішення щодо можливості руху поїздів. Тому на окремих напрямках квитки з'являються лише за 10 діб до відправлення.

Про це повідомляється з посиланням на відповідь "Укрзалізниці" у Threads.

«Укрзалізниця» щомісяця втрачає близько 1,5 тисячі працівників, а загальна кількість відкритих вакансій у компанії вже перевищила 49 тисяч. Нагадаємо, що



«Укрзалізниця» запускає новий залізничний маршрут до Польщі, який уперше з'єднає «Укрзалізниця» запускає новий залізничний маршрут до Польщі, який уперше з'єднає Житомир і Луцьк із Холмом.

АТ «Укрзалізниця» поповнила свій парк шістьма новими пасажирськими вагонами українського виробництва, які курсуватимуть у складі поїзда за маршрутом Харків — Перемишль.



Читай нас у