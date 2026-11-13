Укрзалізниця показала макет вагону-купе нового покоління

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На Південному вокзалі Києва встановили макет купе нового покоління в натуральну величину, щоб пасажири могли оцінити його зручність, ознайомитися з майбутнім дизайном і запропонувати власні зміни.

«Укрзалізниця» представила проєкт пасажирських вагонів, які мають курсувати країною протягом наступних 50 років. Оглянути макет майбутнього купе можна на Південному вокзалі столиці.

У компанії розповіли, що у травні 2026 року оголосили про поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління. Упродовж 2025–2026 років «Укрзалізниця» вже законтрактувала виробництво 15 таких вагонів. Перші з них планують включити до парку перевізника наприкінці 2027 року.

Нові купе матимуть низку конструктивних змін порівняно з нинішніми. Зокрема, довжину спального місця збільшать до 2,2 метра. Верхню полицю обладнають зручнішою конструкцією із так званим динамічним столиком.

Також у купе передбачать більше простору для зберігання верхнього одягу та взуття. У вагонах встановлять подовжений обідній стіл без гострих кутів і оновлять систему освітлення.

Перевізник запрошує всіх охочих оглянути макет купе на Південному вокзалі Києва та поділитися зауваженнями й пропозиціями щодо майбутнього дизайну.

У компанії також пообіцяли відзначити авторів трьох найцікавіших ідей ексклюзивними призами.

Відгуки пасажирів планують врахувати під час подальшого вдосконалення конструкції вагонів. Це дасть змогу внести необхідні зміни ще до початку серійного виробництва.

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Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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