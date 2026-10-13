Укрзалізниця попередила про затримки приміських поїздів через обстріли РФ

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У вівторок, 13 жовтня, Укрзалізниця повідомила про затримки приміських і регіональних поїздів у кількох областях України через безпекову ситуацію. На Харківщині окремі рейси відставали від графіка більш ніж на чотири години.

Крім того, через відсутність напруги в контактній мережі частину сполучень тимчасово скасували.

За ранковими даними перевізника, затримки зафіксували на таких напрямках:

Харківщина: поїзд №6512 Герсеванівський – Харків-Пасажирський затримувався на 4 години 2 хвилини; №6513 Харків – Герсеванівський — на 1 годину 40 хвилин; №6516 Герсеванівський – Харків — на 1 годину 25 хвилин; №6419 Харків – Балаклія — на 1 годину 18 хвилин.

Волинь: поїзд №6379 Ківерці – Горохів відставав від графіка на 1 годину 36 хвилин.

Волинь і Рівненщина: поїзд №6356/6355 Ковель – Здолбунів затримувався на 1 годину 1 хвилину.

Волинь і Львівщина: поїзд №6302/6301 Шептицький – Ковель курсував із затримкою 55 хвилин.

Черкащина: поїзд №6355 Черкаси – Умань затримувався на 1 годину 5 хвилин, а №6302 Христинівка – Черкаси — на 1 годину 2 хвилини.

Сумщина: поїзд №6103 Путивль – Конотоп відставав від графіка на 20 хвилин.

Сумщина, Чернігівщина та Київщина: поїзд №896/895 Шостка – Фастів-1 затримувався на 47 хвилин.

Через відсутність напруги в контактній мережі на Харківщині тимчасово вивели з графіка низку поїздів, зокрема на маршрутах Харків – Мерчик та Харків – Огульці.

Також Укрзалізниця повідомила про затримки окремих рейсів, необхідні для забезпечення пересадок пасажирів.

Зокрема, поїзд №6524/6523 Ніжин – Гребінка мав зачекати на пасажирів поїзда №6906 Київ – Ніжин. Орієнтовна затримка становила 1 годину 15 хвилин.

Поїзд №6454 Ніжин – Конотоп також очікував пасажирів із київського напрямку. Для нього прогнозували затримку приблизно на 50 хвилин.

На Полтавщині поїзди №6543 Ромодан – Ромни та №6363 Ромодан – Гребінка мали затриматися орієнтовно на 40 хвилин, щоб забезпечити пересадку пасажирів із поїзда Кременчук – Гадяч.

У перевізника наголошують, що в разі посилення небезпеки рух поїздів можуть тимчасово зупиняти.

Під час повітряної тривоги пасажирам рекомендують не залишатися на платформах, а пройти до найближчого укриття або відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури — понад 200 метрів.

У компанії також попередили, що час затримок може змінюватися залежно від безпекової ситуації та відновлення руху поїздів.

Про зміни в русі повідомила «Укрзалізниця: приміські поїзди».

Нагадаємо, Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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