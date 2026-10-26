Укрзалізниця повідомила про затримки приміських поїздів та тимчасову зміну графіків

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У низці областей України зафіксовано численні затримки приміських і регіональних поїздів, найбільша з яких станом на ранок сягала 2 годин 57 хвилин.

Зокрема, суттєве відхилення від графіка зафіксоване на маршруті №6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-2. На Київщині та Чернігівщині з міркувань безпеки затримувалися рейс №892/891 Фастів-1 – Славутич (до 1 години 30 хвилин на станції Ніжин), а також поїзди №6906 Київ-Пасажирський (Північна) – Ніжин, №6304 Чернігів – Ніжин та №6303 Ніжин – Чернігів, які також зупинялися на станціях Липів Ріг та Анисів. Окрім цього, залізничний перевізник анонсував тимчасове скасування зупинок на окремих маршрутах у Харківській та Полтавській областях.

Інші затримки, про які повідомляла Укрзалізниця:

№6574 Дяково – Солотвино-1 – 60 хвилин;

№864/863 Запоріжжя-1 – Дніпро-Головний – 57 хвилин;

№6413 Помічна – Одеса-Головна – 48 хвилин;

№6206/6014 Козятин-1 – Київ-Пасажирський (Приміський) – 45 хвилин;

№6003 Гребінка – Київ-Волинський – час затримки не повідомлявся;

№6451 Конотоп-Пасажирський – Ніжин – 12 хвилин;

№6308 Жмеринка-Пасажирська – Козятин-1 – 35 хвилин;

№6277 Павлоград-1 – Дніпро-Головний – 34 хвилини;

№862/861 Дніпро-Головний – Запоріжжя-1 – 30 хвилин;

№6255 Вапнярка – Одеса-Головна – 28 хвилин;

№6173 Самар-Дніпровський – Дніпро-Головний – 26 хвилин;

№6702/6701 Київ-Пасажирський (Північна) – Миронівка – 25 хвилин;

№6273 Помічна – Подільськ – 25 хвилин;

№6018 Пост Списання – Дніпро-Головний – 24 хвилини;

№6404 Одеса-Головна – Мартинівська – 24 хвилини;

№6015 Дніпро-Головний – П'ятихатки-Пасажирська – 22 хвилини;

№6292/6293 Козятин-1 – Жашків – 16 хвилин;

№6804 Київ-Пасажирський (Північна) – Гребінка – 11 хвилин;

№6811 Харків-Левада – Чугуїв – 9 хвилин;

№6093 Здолбунів-Пасажирський – Львів-Головний – 8 хвилин;

№6854 Славутич – Чернігів – 8 хвилин.

Окремо перевізник повідомив про тимчасові зупинки руху з безпекових міркувань. Зокрема, на станції Вільнянськ затримали поїзд №6547 Синельникове-1 – Запоріжжя-2. Також повідомлялося про затримку рейсу №6809 Гребінка – Київ-Волинський на станції Переяславська.

На станції Попільня тимчасово затримувався поїзд №6206/6014 Козятин-1 – Київ-Пасажирський.

Джерело: «Укрзалізниця».

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