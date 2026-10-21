Укрзалізниця продовжує маршрут поїзда Інтерсіті+ з Києва до Трускавця

«Укрзалізниця» продовжує маршрут поїзда Інтерсіті+ №743 сполученням Дарниця – Львів до бальнеологічного курорту Трускавець із проходженням через Дрогобич. Перший рейс за оновленим графіком вирушить 23 жовтня, а квитки вже доступні в продажу.

Розширення маршруту приурочене до початку осінніх шкільних канікул і покликане забезпечити комфортні умови для родинних подорожей та перевезення дитячих груп. Поїзд курсуватиме щоденно, крім вівторка та середи.

Зі станції Дарниця поїзд відправлятиметься о 05:50, із вокзалу Київ-Пасажирський — о 06:15, прибуваючи до Трускавця о 13:45. У зворотному напрямку відправлення з Трускавця передбачене о 14:30 із прибуттям до столиці о 22:28. На шляху прямування заплановано зупинки на станціях Дубно, Підзамче, Львів та Дрогобич.

Джерело: Укрзалізниця.

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