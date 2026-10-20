Укрзалізниця спростувала заяви про влучання російського дрона у вокзал у Дубно

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«Укрзалізниця» спростувала повідомлення про влучання російського безпілотника в залізничний вокзал міста Дубно Рівненської області. Раніше таку інформацію поширили деякі засоби масової інформації.

У компанії закликали громадян довіряти офіційним джерелам і не поширювати неперевірені повідомлення. Також українцям нагадали про необхідність перебувати в укриттях під час повітряних тривог.

Раніше голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив про російську атаку на торговельний центр у Рівненській області.

За попередніми даними, унаслідок удару постраждали троє людей, двох із них госпіталізували. На місці атаки виникла пожежа.

Олександр Коваль попередив, що продукти горіння активно поширюються, і закликав жителів навколишніх будинків зачинити вікна.

Очільник ОВА також повідомив, що перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Важливо стежити за подальшими повідомленнями офіційних джерел щодо ситуації на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Раніше повідомлялось, що нафтобаза в Дубно у Рівненській області повністю зруйнована унаслідок ракетного удару РФ 26 березня. Жертв від атаки окупантів немає.

Вранці 20 жовтня російські війська атакували Дніпро безпілотником. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Троє постраждалих перебувають у лікарнях, двоє з них — у тяжкому та вкрай тяжкому станах. У передмісті міста спалахнула пожежа на складських приміщеннях.

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