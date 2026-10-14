Укрзалізниця встановила вже понад 280 мобільних укриттів для працівників
Укрзалізниця облаштувала 281 мобільне укриття для захисту працівників на залізничних станціях, у депо та виробничих підрозділах. Із цієї кількості 214 укриттів встановили у 2026 році. Надалі компанія планує збільшити їх загальну кількість до 800.
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Укриття облаштовують і для пасажирів
Окремо "Укрзалізниця" планує встановити близько 300 мобільних укриттів на пріоритетних станціях і зупинних пунктах, щоб захистити пасажирів.
"Вже є перші кейси: у Києві та Київській області мобільні укриття встановлено на зупинних пунктах і платформах Дарниця, Почайна, Бориспіль, Васильків І та Бровари. Ця робота масштабуватиметься в координації з місцевими органами влади", — зазначив Шемаєв.
За його словами, встановлення укриттів для пасажирів перебуває на контролі міністра. Роботи планують продовжувати разом із місцевою владою.
Про це повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Володимир Шемаєв після зустрічі з головою Федерації залізничників України Миколою Снітком.
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