У п’ятницю, 4 грудня 2026 року, «Укрзалізниця» запустить новий швидкісний поїзд № 777/778 сполученням Київ — Львів. Він долатиме відстань між містами без проміжних зупинок за 5 годин 58 хвилин. Поїзд курсуватиме в обох напрямках, а квитки на перші рейси вже можна придбати.

Новий поїзд «Інтерсіті» має зробити подорож між Києвом і Львовом швидшою та зручнішою. «Запускаємо найшвидший поїзд між Києвом та Львовом. Новий поїзд "Інтерсіті" № 777/778 Київ — Львів забезпечить зручне сполучення між містами, між якими українці подорожують найчастіше», — йдеться в повідомленні компанії. Поїзд матиме ранковий рейс зі Львова до Києва та вечірній — зі столиці до Львова. Розклад передбачає такі години відправлення та прибуття:

Львів — Київ: відправлення о 6:18, прибуття о 12:30.

Київ — Львів: відправлення о 17:00, прибуття о 22:58.

В обох напрямках дорога триватиме 5 годин 58 хвилин. Поїзд не зупинятиметься на проміжних станціях, тому пасажири зможуть дістатися кінцевого пункту без додаткових зупинок у дорозі.

Коли вирушить перший поїзд і де купити квитки

Перший рейс нового «Інтерсіті» запланований на п’ятницю, 4 грудня. За інформацією «Укрзалізниці», квитки вже надійшли у продаж. Щоб переглянути нову схему руху поїзда, пасажирам потрібно оновити застосунок «Укрзалізниці». Там можна буде побачити актуальну інформацію про маршрут і скористатися сервісами для планування поїздки.

Новий рейс має стати ще одним варіантом швидкого сполучення між двома найбільшими містами заходу та центру України. Особливо зручним він може бути для тих, хто планує виїжджати зі Львова вранці або повертатися туди зі столиці ввечері. Про запуск повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

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