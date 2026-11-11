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Укрзалізниця запускає новий маршрут до Польщі через Житомир і Луцьк

UA NEWS 11 Листопада 2026 18:24
Укрзалізниця запускає новий маршрут до Польщі через Житомир і Луцьк

«Укрзалізниця» запускає новий залізничний маршрут до Польщі, який уперше з'єднає Житомир і Луцьк із Холмом. 

Продаж квитків на поїзд №123/124 сполученням Київ – Холм стартував 11 листопада, а перший рейс заплановано на 20 листопада. Про це повідомляє видання «РБК-Україна» з посиланням на «Укрзалізницю». Склад курсуватиме через день, зупиняючись у Житомирі та Луцьку, а в польському місті пасажири зможуть зручно пересісти на поїзди до Варшави, Любліна та Познані.

Джерело: «Укрзалізниця».

АТ «Укрзалізниця» поповнила свій парк шістьма новими пасажирськими вагонами українського виробництва, які курсуватимуть у складі поїзда за маршрутом Харків — Перемишль.

Укрзалізниця змінила розклад частини приміських поїздів.

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