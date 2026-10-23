Укрзалізниця запустила онлайн-відстеження затримок електричок

АТ «Укрзалізниця» запустило онлайн-сервіс, який допомагає стежити за затримками приміських поїздів. Раніше на порталі «УЗ Веземо» пасажири могли перевіряти статус руху та можливе запізнення поїздів далекого сполучення. Тепер така можливість доступна й для тих, хто щодня користується електричками. «Розширюємо можливості наших цифрових сервісів. Відтепер на офіційному порталі “УЗ Веземо” можна перевірити статус руху та можливе запізнення не лише поїздів далекого сполучення, а й приміських поїздів», — зазначили в Укрзалізниці.

Як перевірити затримку електрички

Щоб дізнатися, чи не запізнюється потрібний поїзд, потрібно перейти на спеціальну сторінку порталу «УЗ Веземо» за цим посиланням. Далі слід знайти свою електричку за номером і перевірити інформацію про її рух. Сервіс показує статус поїзда та можливе відхилення від розкладу. Це дає змогу заздалегідь дізнатися про затримку й краще спланувати дорогу. Наприклад, пасажири зможуть перевірити інформацію перед виходом на станцію, щоб не витрачати зайвий час на очікування.

Нова функція стане в пригоді тим, хто регулярно їздить на роботу, навчання або у справах приміськими поїздами. Особливо це актуально, коли важливо вчасно дістатися до місця призначення або спланувати пересадку. Водночас сервіс дає змогу перевірити інформацію про рух поїзда онлайн, тому пасажирам не обов’язково шукати оголошення на станції чи чекати повідомлень від перевізника. Для цього достатньо мати доступ до інтернету та знати номер потрібної електрички. Про нову функцію компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Укрзалізниця» продовжує маршрут поїзда Інтерсіті+ №743 сполученням Дарниця – Львів до бальнеологічного курорту Трускавець із проходженням через Дрогобич. Перший рейс за оновленим графіком вирушить 23 жовтня, а квитки вже доступні в продажу.