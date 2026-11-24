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«Укрзалізниця» щомісяця втрачає близько 1,5 тисячі працівників, а загальна кількість відкритих вакансій у компанії вже перевищила 49 тисяч. Попри підвищення заробітних плат, перевізник продовжує стикатися з кадровою кризою та ризиком скорочення ще тисяч штатних одиниць.

Серед основних причин звільнень називають неконкурентний рівень оплати праці та складні умови роботи.

Відповідні дані наведено у пояснювальній записці до проєкту наказу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України про зміну коефіцієнтів до тарифів на вантажні перевезення.

У 2026 році в Україні підвищили тарифи на залізничні перевезення. Упродовж серпня–вересня це принесло «Укрзалізниці» додаткові 2,3 млрд грн без урахування ПДВ, хоча компанія розраховувала отримати 3,4 млрд грн.

Отримані кошти спрямували на підвищення заробітних плат залізничників. Із 1 вересня компанія підвищила годинні тарифні ставки та посадові оклади всіх працівників, за винятком керівного складу апарату управління, регіональних філій та філій.

Водночас із 1 жовтня «Укрзалізниця» розпочала скорочення витрат на персонал. Заходи економії переважно охопили працівників апарату управління та адміністративний персонал.

Причинами запровадження заходів економії стали скорочення обсягів перевезень та додаткові витрати внаслідок російських атак. Компанія змушена спрямовувати кошти на відновлення пошкодженої інфраструктури та рухомого складу, встановлення мобільних укриттів і впровадження додаткових заходів безпеки.

«Запровадження жорстких заходів економії пов’язане з різким падінням обсягів перевезень, додатковими потребами у значних обсягах фінансування через постійні ворожі обстріли і виведення з ладу рухомого складу та пошкодження інфраструктури», – йдеться у пояснювальній записці.

У разі подальшого погіршення фінансового становища «Укрзалізниця» може скоротити ще близько 8 тис. штатних одиниць. Водночас компанія й надалі потребує фінансування для ремонту залізничної інфраструктури та рухомого складу, підвищення заробітних плат працівникам і погашення боргових зобов’язань. Згідно з оцінками, наведеними у документі, вже на початку 2027 року дефіцит коштів «Укрзалізниці» може досягти критичного рівня.

Про це повідомляється з посиланням на Міністерство фінансів.

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