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Верховна Рада розширила можливості отримання та використання гуманітарної допомоги для «Укрзалізниці». Відтепер компанія зможе залучати міжнародну підтримку не лише для пасажирських і вантажних перевезень, а й для ремонту залізничних колій та захисту інфраструктури.

Нові можливості мають охопити ширше коло потреб залізничної галузі, зокрема забезпечення безперебійної роботи перевезень і збереження об’єктів залізничної інфраструктури.

Відповідний законопроєкт №15102 парламент ухвалив 29 жовтня у другому читанні та в цілому.

На що зможуть спрямовувати допомогу

Закон передбачає, що акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування зможе отримувати гуманітарну допомогу для таких потреб:

пасажирські та вантажні перевезення;

ремонт і технічне обслуговування залізничних колій;

захист об'єктів критичної інфраструктури;

забезпечення безпеки та управління рухом поїздів.

Йдеться, зокрема, про можливість отримувати локомотиви, обладнання, запасні частини, технічні засоби та матеріали для відновлення інфраструктури.

"Законодавче визначення АТ "Укрзалізниця" отримувачем і набувачем такої допомоги створює правову основу для залучення відповідних ресурсів на потреби галузі", — зазначив Шемаєв.

За його словами, наступним етапом має стати впровадження механізмів передачі, обліку, розподілу та використання допомоги. Вони мають забезпечити її оперативне спрямування на критичні потреби залізниці.

Про це повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимир Шемаєв.

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