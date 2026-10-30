Уманський педуніверситет продовжують приєднувати до Уманського національного університету

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Реорганізація Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини шляхом його приєднання до Уманського національного університету триває. Про це 30 жовтня повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

«У нас, згідно з постановою уряду, йде об'єднання двох університетів. Є багато дискусій навколо цього. Є багато звернень і повідомлень до Міністерства освіти про ті чи інші факти порушення кримінальних справ тими чи іншими правоохоронними органами, але міністерство діє в межах і в спосіб, передбачені освітнім законодавством. Якщо правоохоронні органи дійдуть до висновку, наприклад оголошення підозри, а не тільки порушена кримінальна справа, міністерство відразу зреагує», – сказав Бутенко під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п'ятницю.

Міністр зазначив, що наразі в університеті є тимчасовий виконувач обов'язків ректора для врегулювання організаційних питань щодо об'єднання.

Він не відкидає, що виконувача обов'язків буде змінено у разі необхідності.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини шляхом його приєднання до Уманського національного університету.

У липні Київський окружний адміністративний суд скасував рішення про об'єднання вишів.

Наприкінці вересня Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що Уманський національний університет продовжує проходити управлінське та організаційне оновлення. Зокрема, у березні Міносвіти сформувало наглядову раду університету та призначило нову виконувачку обов'язків ректора. Університет також завершує процес реорганізації та оновлює підходи до організації освітнього процесу, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

Раніше Бутенко заявив про продовження реформи НУШ із необхідними змінами.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки затвердило нову систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання для учнів закладів загальної середньої освіти.

До цього новим міністром освіти став Андрій Бутенко.

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