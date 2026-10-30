Уманський педуніверситет продовжують приєднувати до Уманського національного університету
Реорганізація Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини шляхом його приєднання до Уманського національного університету триває. Про це 30 жовтня повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.
«У нас, згідно з постановою уряду, йде об'єднання двох університетів. Є багато дискусій навколо цього. Є багато звернень і повідомлень до Міністерства освіти про ті чи інші факти порушення кримінальних справ тими чи іншими правоохоронними органами, але міністерство діє в межах і в спосіб, передбачені освітнім законодавством. Якщо правоохоронні органи дійдуть до висновку, наприклад оголошення підозри, а не тільки порушена кримінальна справа, міністерство відразу зреагує», – сказав Бутенко під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п'ятницю.
Міністр зазначив, що наразі в університеті є тимчасовий виконувач обов'язків ректора для врегулювання організаційних питань щодо об'єднання.
Він не відкидає, що виконувача обов'язків буде змінено у разі необхідності.
Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини шляхом його приєднання до Уманського національного університету.
У липні Київський окружний адміністративний суд скасував рішення про об'єднання вишів.
Наприкінці вересня Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що Уманський національний університет продовжує проходити управлінське та організаційне оновлення. Зокрема, у березні Міносвіти сформувало наглядову раду університету та призначило нову виконувачку обов'язків ректора. Університет також завершує процес реорганізації та оновлює підходи до організації освітнього процесу, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».
Раніше Бутенко заявив про продовження реформи НУШ із необхідними змінами.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки затвердило нову систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання для учнів закладів загальної середньої освіти.
До цього новим міністром освіти став Андрій Бутенко.