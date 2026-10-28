Умєров попередив союзників про підозрілі запити щодо переговорів України

0:00 / 0:00

Невідомі намагаються отримати інформацію про нові дипломатичні ініціативи України та переговори з партнерами щодо завершення війни Росії проти України. Секретар РНБО Рустем Умєров попередив союзників про підозрілі повідомлення, спрямовані на збір таких даних.

Про це попередив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

«На тлі активізації дипломатичних зусиль знову фіксуємо повідомлення, які надсилаються від мого імені представникам дипломатичного корпусу та нашим партнерам у різних країнах», — заявив очільник СЗР.

Як пояснив Умєров, за допомогою таких повідомлень невідомі намагаються встановити контакт і отримати важливі дані про роботу команди президента Володимира Зеленського із союзниками. Окрім того, їх цікавить хід міжнародних перемовин.

На тлі останніх подій глава СЗР закликав партнерів не відповідати на подібні повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту.

Також він закликав додатково перевіряти номер телефону, акаунт або електронну адресу. Умєров нагадав, що це можна зробити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство або українських дипломатів.

«Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені — не вступайте в переписку та повідомте про це українську сторону. Будьте уважні», — закликав очільник СЗР.

Нагадаємо, що Путін не має наміру відмовлятися від захоплення Донбасу — Reuters.



Дональд Туск оцінив результати розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України. Він наголосив, що за столом переговорів також мають бути європейські країни, адже від майбутньої угоди залежатиме безпека всього континенту. Про це Мерц сказав 27 жовтня під час виступу в Сінгапурі.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонної розмови з Володимиром Путіним передали йому повідомлення щодо майбутніх переговорів про завершення війни в Україні. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що європейські лідери повідомили про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів із главою Кремля.

Читай нас у