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Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров провів у Брюсселі переговори з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock.

Однією з головних тем став Prosperity Plan — план повоєнного відновлення та економічного розвитку України. За словами Умєрова, документ має визначити механізми відбудови країни, залучення інвестицій і підтримки економіки після завершення війни.

Окремо українська делегація представила партнерам розрахунки фінансових потреб на 2027 рік, обсяги дефіциту бюджету та можливі джерела його покриття.

Також сторони обговорили загрози з боку Росії для України та Європи й спільні заходи протидії.

Наступний етап переговорів стосуватиметься гарантій безпеки. Умєров наголосив, що довгострокова безпека України є важливою складовою майбутньої архітектури безпеки всієї Європи.

Джерело: Рустем Умєров

Робочі переговори між Україною та Росією заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, сторони мають обговорити післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

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