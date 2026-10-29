Унаслідок російської атаки на Дніпровський район знеструмлено понад 25 тисяч споживачів

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Унаслідок чергової повітряної атаки російських окупаційних військ по Дніпровському району понад 25 тисяч споживачів у Дніпрі та навколишніх населених пунктах району залишилися без електропостачання. Про це 29 жовтня повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Аварійні бригади енергетиків готові розпочати відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації на місці ураження.

Джерело: Дніпропетровська ОВА.

Станом на ранок 29 жовтня через російські атаки на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі в Донецькій, Сумській та Харківській областях. У частині регіонів України застосовують погодинні відключення світла обсягом до 2,5 черги, а в Києві та Київській області запровадили аварійні відключення.

28 жовтня частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях залишалася без електроенергії. Причина — бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі та на підприємства.

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