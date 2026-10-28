Уряд доручив відновити світло в Конотопі після п’яти днів блекауту

0:00 / 0:00

Уряд доручив Міністерству енергетики та «Укренерго» відновити електропостачання в Конотопі на Сумщині. Місто вже п’яту добу залишається без світла. Відповідне доручення дав прем’єр-міністр Сергій Корецький.

«Щойно говорив із міським головою Конотопа щодо ситуації в місті. Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла», - йдеться в повідомленні.

За його словами, наразі критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності.

Корецький доручив Міністерству енергетики разом з НЕК «Укренерго» терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті.

Окремо уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу.

Про це очільник уряду повідомив у Телеграмі.

У Конотопі складна ситуація з електропостачанням, але відсутність газу спростували.

Конотоп п’ятий день без світла після російських ударів, є загроза дефіциту дизеля.

Читай нас у