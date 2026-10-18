Уряд готує до продажу Сенс Банк та Укргазбанк

Кабінет Міністрів України утворив комісію для продажу державних пакетів акцій «Сенс Банку» та «Укргазбанку». Комісія відповідатиме за підготовку та проведення конкурсів із продажу акцій обох банків. Зокрема, вона визначатиме правила торгів, вирішуватиме, кого допустити до участі, та погоджуватиме початкову ціну продажу.

Під час визначення вартості акцій комісія враховуватиме рекомендації радника. Також вона визначатиме переможців конкурсів і ціну продажу, після чого подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду. До роботи комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій Європейського Союзу. Міністерство фінансів уже обрало радників для обох банків.

За словами Корецького, головна мета — забезпечити відкритий і конкурентний процес продажу. «Завдання — створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків», — наголосив прем’єр-міністр.

Підготовка до приватизації цих банків обговорювалася й раніше. 14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності розглянула можливі ризики такого продажу для фінансової системи України. За результатами обговорення учасники підтвердили, що продаж державних пакетів акцій не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.

Що відомо про банки

«Укргазбанк» — український комерційний банк, у якому державі належить 94,94% акцій. Під контроль держави він перейшов у 2009 році. «Сенс Банк», який раніше працював під назвою «Альфа-Банк Україна», перейшов у власність держави в липні 2023 року. Причиною стала належність його акціонерів до російських бізнесменів, внесених до санкційних списків.

Створення комісії є одним з етапів підготовки до продажу державних часток у двох банках. Надалі уряд має затвердити відповідні рішення щодо проведення конкурсів та умов продажу. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у Facebook.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що бізнесмен Василь Веселий протягом 15 місяців отримував від державного «Сенс Банку» по 186 тис. грн на місяць за консультаційні послуги.

Національний банк України у серпні застосував заходи впливу до АБ «Укргазбанк» та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Найбільші суми штрафів регулятор призначив страховій компанії «УСГ» та «Укргазбанку».