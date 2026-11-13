Уряд готує оновлену Антикорупційну стратегію та реформування правоохоронних органів, — Корецький

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Кабінет міністрів України найближчим часом планує внести до Верховної Ради оновлену Антикорупційну стратегію. Документ міститиме бачення уряду щодо реформування низки правоохоронних органів.

За його словами, наразі уряд працює над кількома документами, які стосуються реформ. Першим із них є оновлена Антикорупційна стратегія, яку найближчим часом мають подати на розгляд парламенту.

«З приводу всіх зазначених законопроєктів чи реформ – є на порядку денному декілька документів, якими зараз займається уряд. Перше – це Антикорупційна стратегія, оновлена версія якої має найближчим часом бути внесена в парламент. У більшій мірі всі ваші запитання будуть покриті цим документом», – сказав Корецький під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п'ятницю.

Прем'єр відповідав на запитання щодо термінів подання законопроєктів про реформування СБУ, запровадження конкурсу на посаду генерального прокурора, перезавантаження Державного бюро розслідувань та реформування Національної поліції. Про це передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

Корецький також зазначив, що остаточну версію Антикорупційної стратегії уряд доопрацьовуватиме спільно з народними депутатами.

За словами глави уряду, під час підготовки документа врахують як позицію Кабінету міністрів, так і зобов'язання України перед міжнародними партнерами. Йдеться, зокрема, про умови надання макрофінансової допомоги та виконання завдань на шляху європейської інтеграції.

«Потім, в залежності від прийнятих рішень, коли буде проголосована Антикорупційна стратегія, будуть чіткі терміни по тому чи по іншому органу, ті чи інші розпорядчі документи, постанови чи додаткові законодавчі акти, якими буде передбачена дорожня карта по формуванню і вдосконаленню, або залишанню без змін тих чи інших речей», – зазначив Корецький.

Таким чином, після ухвалення Антикорупційної стратегії мають визначити конкретні терміни та подальші кроки щодо кожного правоохоронного органу. Вони можуть передбачати зміни в роботі установ, їхнє вдосконалення або збереження чинної моделі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Раніше НАБУ та САП привітали ухвалення Верховною Радою закону, який приводить українське законодавство у відповідність до положень Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

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