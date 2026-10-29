Уряд хоче змінити правила роботи бізнесу під час жовтої тривоги — Корецький

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Уряд запропонував змінити правила роботи підприємств під час повітряної тривоги жовтого рівня.

Зміни передбачають, що підприємці отримають більше часу для облаштування укриттів. Вимоги до захисних споруд планують визначати залежно від кількості працівників і відвідувачів закладу. Також бізнес зможе користуватися укриттями, розташованими поблизу, якщо вони мають достатню місткість.

До 4 березня військові адміністрації повинні зібрати інформацію про те, як підприємства виконують встановлені вимоги. На підставі цих даних уряд ухвалюватиме подальші рішення щодо організації роботи бізнесу під час повітряних тривог.

Про це премʼєр-міністр Сергій Корецький написав у Telegram.

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