Уряд оголосив про початок відкритого конкурсу на посаду голови АРМА

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про старт відкритого та прозорого конкурсу на відбір очільника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). До участі запрошено фахівців із відповідним управлінським досвідом та бездоганною репутацією.

«Хочу повідомити про початок прозорого та відкритого конкурсу на відбір голови АРМА. Всіх, хто має здатність, можливість і бажання бути корисним державі в цей складний період часу під час війни, запрошуємо до цього відбору», – заявив Корецький. Посадовець підкреслив, що новий керівник має користуватися довірою суспільства та міжнародних партнерів: «Агентству потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери». Він також додав: «Під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави».

Джерело: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Попередній конкурс на посаду голови Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) стартував 19 грудня 2025 року, коли посада керівника Агенції стала вакантною після звільнення Олени Думи у липні 2025 року. 16 квітня 2026 року конкурсна комісія не змогла визначити нового голову АРМА. Єдиним фіналістом відбору став Віктор Дубовик, кандидатуру якого підтримали четверо із шести членів комісії. Однак для призначення бракувало необхідної кількості голосів представників міжнародних партнерів. У результаті конкурс завершився без визначення переможця.

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