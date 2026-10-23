Уряд оновить правила бронювання працівників: Корецький розповів деталі

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перегляне критерії визначення критично важливих підприємств, а 100% бронювання більше не буде автоматичним навіть для енергетики та оборонної промисловості.

«Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру», — повідомив Корецький.

Також уряд готує механізм повного бронювання для підприємств, які добровільно залучатимуть частину працівників до військової служби. За ними зберігатимуть робоче місце та зарплату.

Нові правила Міноборони та Мінекономіки мають розробити спільно з бізнесом. Затвердити механізм планують до 1 грудня.

Джерело: Сергій Корецький.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що можливість бронювати від мобілізації 100% працівників створює умови для зловживань. За його словами, деякі підприємства можуть бронювати весь штат, навіть якщо частина працівників фактично не виконує критично важливих завдань. Уряд опрацьовує зміни до системи бронювання, однак остаточні правила ще не оприлюднили.

Члени парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки закликали Кабінет Міністрів скасувати постанову від 13 жовтня, яка стосується змін у правилах бронювання працівників.

Запропоновані урядом зміни до правил бронювання військовозобов'язаних та визначення критично важливих підприємств створюють високі ризики втрати кваліфікованих фахівців, скорочення виробництва та невиконання оборонних замовлень в авіаційній та аерокосмічній галузях.

Навіщо Кабмін хоче сильно скоротити броні та відстрочки на підприємствах: думки експертів.

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