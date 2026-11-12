Уряд оновив умови визначення критичності підприємств для бронювання працівників

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Кабінет Міністрів України підготував проєкт акта щодо перехідного періоду для бізнесу у зв'язку з оновленням правил отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства. Документ передбачає автоматичне продовження до 1 лютого 2027 року статусу критичності для тих компаній, у яких термін його дії спливає у листопаді–грудні 2026 року.

Як повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, із 27 жовтня 2026 року вимоги до роботодавців стали суворішими: тепер відповідності базовим фінансовим чи галузевим показникам недостатньо. Підприємство має довести, що припинення його діяльності негативно вплине на обороноздатність країни, життєзабезпечення населення, роботу критичної інфраструктури або макрофінансову стабільність держави, а також належати до однієї з 13 визначених критичних сфер (зокрема ОПК, паливно-енергетичного комплексу, будівництва, агросектору, промисловості, ІТ, зв'язку, банківської сфери, медицини, торгівлі, транспорту та логістики).

За даними відомства, близько 90% профільних органів уже оновили галузеві критерії, а Координаційний центр погодив ці зміни. Після офіційної реєстрації документів у Міністерстві юстиції, на яку відведено до п'яти робочих днів, держава розпочне перевірку підприємств. Компанії, які отримали статус за неактуальними критеріями, можуть його втратити, проте матимуть змогу повторно подати заявку за новими вимогами.

Джерело: Міністерство економіки та довкілля України.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перегляне критерії визначення критично важливих підприємств, а 100% бронювання більше не буде автоматичним навіть для енергетики та оборонної промисловості.

Кабінет міністрів України створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних, уточнив визначення критичної важливості підприємств і доручив переглянути галузеві та регіональні критерії. Також уряд оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

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