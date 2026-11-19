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У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік уряд пропонує з 1 січня 2027 року застосовувати понижувальні коефіцієнти до частини спеціальних пенсій, яка перевищує десять прожиткових мінімумів.

Обмеження стосуватимуться окремих категорій отримувачів спеціальних пенсій, зокрема колишніх державних службовців, прокурорів та суддів, водночас ці правила не поширюватимуться на виплати військовослужбовцям. Механізм передбачає застосування понижувального коефіцієнта саме до суми перевищення встановленого порогу, якщо Верховна Рада ухвалить бюджетний документ у відповідній редакції.

Нині у 2026 році межа у десять прожиткових мінімумів становить 25 950 гривень, а для окремих категорій під час воєнного стану вже діють понижувальні коефіцієнти на суми понад цей ліміт. Остаточні параметри застосування коефіцієнтів у 2027 році залежатимуть від затвердженої Верховною Радою редакції державного бюджету та рішень уряду.

Джерело: законопроєкт № 16000 про Державний бюджет України на 2027 рік.

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