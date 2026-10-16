Уряд почав розблоковувати раніше заморожені видатки

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Кабінет міністрів почав поступово відновлювати фінансування видатків, які раніше тимчасово призупинили. Зокрема, йдеться про фінансування для регіонів.

"Цього тижня Парламент підтримав низку надважливих законопроєктів, які відкривають можливість для отримання частини міжнародної фінансової допомоги, необхідної для покриття дефіциту бюджету у 2026 році", – написав Корецький.

Він додав, що Кабмін прискорює необхідні процедури, щоб кошти від партнерів надійшли якнайшвидше.

"Вкотре дякую народним депутатам за підтримку цих рішень. Розраховуємо на таку ж результативну роботу протягом наступних сесійних тижнів.

Від цього залежить отримання міжнародної допомоги в повному обсязі та можливість подальшого відновлення вимушено призупинених видатків", – додав Корецький.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Корецький заявив про зловживання з бронюванням працівників.

Корецький: ухвалені Радою закони наближають Україну до отримання міжнародної допомоги.

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