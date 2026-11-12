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Майже цілодобові російські удари по енергетиці, промисловості та логістиці погіршують перспективи стійкості української економіки.



Днями уряд майже до нульової позначки знизив прогноз зростання ВВП у 2026 році з 1,6% до 0,1%. Майже такий самий сценарій очікують і наступного року — зростання лише на 0,4%. Деталі оновленого макропрогнозу оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк. Економічні експерти вже побачили у документі ознаки стагфляції, тобто поєднання економічної кризи з високими темпами підвищення цін.

UA.News розповідає, що стоїть за різким погіршенням сценаріїв для української економіки, що новий прогноз уряду означає для українців та бізнесу та як його оцінюють експерти.



Спад економіки: нові очікування уряду та НБУ



На п’ятий рік війни економіка України входить у період різкого спаду, а перспективи її відновлення, схоже, віддаляються. Про це свідчить оновлений макроекономічний прогноз уряду: зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2026 році очікується на рівні лише 0,1% замість раніше прогнозованих 1,6%. Прогноз на 2027 рік також скоротили — з 1,3% до 0,4%.

Головні чинники, які вплинули на прогноз уряду, очевидні: інтенсивні обстріли енергетичної, металургійної й логістичної інфраструктури (кожен 1 млрд кВт·год недовиробленої електроенергії забирає додатково 0,15 в. п. від ВВП); заблоковані порти Великої Одеси; затримка міжнародного фінансування.

Окремо варте уваги базове припущення уряду щодо завершення активної фази бойових дій у 2027 році. На цьому припущенні базується можливий сценарій прискорення економічного зростання у наступні роки. Зокрема, за сценарієм уряду, ВВП має зрости на 4,1% у 2028 році та на 5,9% у 2029-му.

Кількома тижнями раніше свій прогноз для економіки погіршив і Національний банк. Замість зростання ВВП на 1,8% у 2026-му НБУ прогнозує його скорочення до рівня 0,4%. Основні причини такі ж самі: посилення російських ударів по підприємствах, логістиці, блокування морського експорту. Найбільших втрат, за даними НБУ, зазнали металургійні та рудні підприємства.

Як випливає з прогнозів, українська економіка ризикує перейти у стан тривалої стагнації: виробництво майже не зростатиме, а можливості для розширення бізнесу, збільшення інвестицій і створення нових робочих місць залишатимуться обмеженими.

Водночас уповільнення економіки під час повномасштабної війни — це не лише питання статистики. Від темпів зростання ВВП залежать податкові надходження, фінансування оборони, соціальні видатки, здатність держави підтримувати критичну інфраструктуру та забезпечувати макрофінансову стабільність.

Найбільша небезпека — можливість закріплення моделі економіки, яка залежить від зовнішнього фінансування, має обмежений виробничий потенціал, недостатньо інвестує та не створює достатньої кількості робочих місць.



Ознаки стагфляції



На тлі різкого гальмування економіки особливо загрозливо виглядає динаміка інфляції. За прогнозами уряду, на 2026 рік її прогноз зріс із 9,2% до 10,6%, а на 2027-й — до 8,5%.

Ще стрімкішого зростання цін очікують у Нацбанку. Регулятор підвищив прогноз інфляції на кінець цього року до 12,5%, а на наступний – до 7,3%.

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в жовтні 2026 р. становила 1,8% порівняно з вереснем та 11,0% – із жовтнем 2025 р.

Динаміку інфляції найбільше визначають зміни у цінах на продукти харчування та послуги охорони здоров’я. Зокрема, у жовтні на споживчому ринку харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 2%.

Найбільше - на 10,2% - зросли ціни на овочі. На 5,5–1,2% подорожчали продукти переробки зернових, цукор, рис, сало, кисломолочна продукція, молоко, сири, риба, макаронні вироби, м’ясо птиці, безалкогольні напої, хліб, масло. Хоча подешевшали яйця - на 4,6% та свинина – на 0,3%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію та газ підвищилися на 1,3% внаслідок подорожчання водопостачання на 10,1% та каналізації – на 8,8%.

Підвищилися й розцінки на пальне та мастила на 5,3%, проїзд в пасажирському автотранспорті на 2%.

Зауважимо, ще торік більшість економічних експертів вказували на початкові ознаки стагфляції в Україні — ситуації, коли економіка падає, скорочується кількість робочих місць та платоспроможність покупців, але ціни стрімко зростають.

Прогноз для бізнесу та охолодження ринку праці



Оновлений урядом макроекономічний сценарій позначиться також на очікуваннях фінансових результатів підприємств. У 2027 році їхній прибуток становитиме 1,756 трлн грн проти 2,16 трлн грн, що були закладені у попередньому прогнозі. Отже, очікується спад на 19%.

Водночас підвищення цін виробників промислової продукції буде більш відчутним. У 2027 році вони можуть зрости на 17,3% замість 10,3%, вказаних у попередньому прогнозі.

Експорт у наступному році зросте лише на 0,8%, водночас обсяги імпорту — на 10,7%. Таким чином, дефіцит торгівлі уряд прогнозує на рівні $85 млрд.

Щодо рівня безробіття, то він залишиться майже незмінним упродовж наступних років — на рівні 13%. Працевлаштованих буде 12,7 млн громадян. Середня зарплата у 2027 році сягатиме 36 804 грн. Її підвищення з урахуванням інфляції прогнозується на рівні 4,9%.

Водночас Національний банк спостерігає певне охолодження на ринку праці та послаблення попиту на працівників. За статистикою НБУ, у жовтні нових вакансій в Україні стало менше на 10,5% порівняно з аналогічним місяцем торік. Найбільше скорочення пропозицій зафіксовано у роздрібній торгівлі — на 27,7%.

Коментар експерта

Уряд різко погіршив макроекономічний прогноз через посилення російських ударів та погіршення загальної ситуації в країні, наголошує виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин.



«Новий прогноз відповідає реаліям, у яких ми сьогодні живемо. Інша справа, що зараз треба переглядати контрольні цифри проекту Державного бюджету на 2027-й рік. Адже цей бюджет формувався на підставі зростання ВВП на 1,3%, а реально цього зростання не буде. Тому контрольні цифри, принаймні дохідна частина бюджету, яка формується за рахунок податків і зборів, мають бути зменшені. Загалом – ці зміни очікувані. У нас зупинилася металургія, заблоковані порти Чорного моря, різко зменшилася можливість надходження коштів від аграрного сектору», — констатує Пендзин.

На його думку, найбільшою больовою точкою для українського бізнесу залишатиметься блокування чорноморських портів та неможливість експорту.

«Величезні проблеми в аграрному секторі сьогодні. Реально у людей немає можливості продати продукцію, яку вони виростили. Це перші надзвичайно великі ризики. Негайно треба розблоковувати Чорне море.

Другий ризик - енергетичний. Блекаути надзвичайно збільшують собівартість виробництва продукції. Як наслідок будемо мати реальне зростання цін. Третій момент - це логістичні проблеми та ймовірне зростання витрат на пальне», — передбачає економіст.

Окремо Пендзин наголошує на проблемах міграції, які тягнуть за собою загальне згортання ринку та погіршення економіки.

«Зараз в Україні маємо ще одну хвилю міграції. Ще більшає скорочується кількість населення України. Люди знову виїжджають за кордон, особливо на зиму. Якщо безпекова ситуація не покращиться, вони там лишаться і після закінчення зими. А це зменшує загальний рівень ринку всередині країни, що теж мінус для економіки», — констатує експерт.

Водночас Пендзин стримано оцінює прогнози уряду щодо певного відновлення економіки у 2028-2029 роках, оскільки уряд та НБУ змінюють свої прогнози кожні три місяці під впливом постійних змін безпекової ситуації в країні.

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