Уряд повернув доплати працівникам, які ліквідовують наслідки російських атак на енергооб’єкти
Кабінет міністрів ухвалив рішення про поновлення додаткових виплат енергетикам і ремонтним бригадам, які працюють над відновленням об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених унаслідок російських атак.
"Сьогодні уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні об’єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак. Це пряме доручення Президента", - зазначив Корецький.
Прем'єр-міністр поінформував, що "енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальних служб, залізничники отримуватимуть по 30 тисяч гривень державної допомоги за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада і до кінця опалювального сезону".
"Масштаб та інтенсивність атак безпрецедентні за весь час повномасштабної війни. Щодня ворог запускає по обʼєктах критичної інфраструктури по 300–400 дронів. Також регулярно бʼє ракетами, у тому числі балістичними", - зазначив Корецький.
За його словами, "починаючи із серпня зафіксовано понад 2 тисячі влучань. Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що суттєво ускладнює ситуацію. Відновлювати їх доводиться знову і знову, в обсягах, у рази більших, ніж за всі попередні роки".
Як підкреслив Корецький, "саме завдяки цим людям енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця працюють і зберігають стійкість".
"Це найменше, що держава може зробити для цих фахівців зараз", - зазначив Прем'єр-міністр.
Корецький висловив вдячність "всім, хто в ці хвилини працює по всій країні".
Про це Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці.
Нагадаємо, що Уряд затвердив доплати енергетикам, газовикам і залізничникам.
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