0:00 / 0:00

Кабінет Міністрів України призначив офіцера бригади Національної гвардії «Азов» Олександра Гусарова заступником міністра у справах ветеранів, а колишнього міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова — державним секретарем відомства на постійній основі.

У відомстві наголосили, що обидва призначенці є чинними військовослужбовцями, офіцерами та мають статус учасників бойових дій.

Олександр Гусаров (позивний «Форбс») раніше служив у бригаді «Азов», де очолював службу психологічного супроводу бойової діяльності. До повномасштабної служби він працював у сфері IT-підприємництва та обіймав посаду технічного директора видання Forbes Україна. У Мінветеранів він відповідатиме за інформаційну політику та комунікації з громадськістю.

Олег Немчінов має досвід як на державній службі, так і у війську: у 2014–2017 роках він служив у Державній прикордонній службі та брав участь в АТО на Донеччині, у 2017–2020 роках був держсекретарем Міністерства молоді та спорту, а з березня 2020 року до липня 2025 року обіймав посаду міністра Кабінету Міністрів. У липні 2025 року він повернувся на службу до ДПСУ, а з 26 серпня 2026 року виконував обов’язки держсекретаря Мінветеранів.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів України.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Святослав Заїць представив особовому складу нового начальника Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Вищий військовий навчальний заклад очолив полковник Максим Лановий.

Генерала Івана Гаврилюка призначили керівником Укроборонпрому. Рішення про призначення Івана Юрійовича Гаврилюка ухвалила наглядова рада товариства за підсумками конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами. Пошук, добір та попередню оцінку кандидатів здійснювало українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

Читай нас у