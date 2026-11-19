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Кабінет Міністрів України призначив Анастасію Бондар на посаду заступниці міністра освіти і науки України Андрія Бутенка з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Відповідне розпорядження №1213 оприлюднено на Урядовому порталі.

До цього призначення Анастасія Бондар обіймала аналогічну посаду в Міністерстві культури, звідки її звільнили урядовим розпорядженням №1212. На цій посаді у сфері культури вона працювала з серпня 2021 року, а перед тим у 2019–2021 роках була заступницею голови Одеської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку.

Анастасія Бондар закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де здобула ступінь магістра міжнародних відносин з європейської політики. До переходу на державну службу вона понад 15 років працювала в українських та іноземних телекомунікаційних корпораціях та інвестиційних компаніях, а також є авторкою наукових публікацій із цифрової трансформації в держуправлінні.

Джерело: Кабінет Міністрів України.

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